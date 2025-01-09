Στα ραντάρ της Λίβερπουλ ο Στέφανος Τζίμας

Ο Στέφανος Τζίμας είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο hot ονόματα αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη. Στα 18 του χρόνια, ο Έλληνας επιθετικός βγάζει μάτια με τη φανέλα της Νυρεμβέργης και προφανώς το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του… φουντώνει, με τη πολλές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης να τον παρακολουθούν στενά. Μία από αυτές φαίνεται πως είναι και η Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με γνωστό δημοσιογράφο, που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον «Guardian» και την «Daily Mirror», ο Τζίμας βρίσκεται στα «ραντάρ» της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία έχει ξεχωρίσει το ταλέντο του και θέλει να τον αποκτήσει.

Με βάση το εν λόγω δημοσίευμα, οι «ρεντς» εξερευνούν τις πιθανότητες να μπορέσει ο Έλληνας επιθετικός να φορέσει τα κόκκινα είτε στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, είτε σε αυτό του καλοκαιριού. Μάλιστα, όπως τονίζεται, η Λίβερπουλ ήδη δουλεύει πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση έτσι ώστε να κάνει δικό της τον Τζίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ρεντς» έχουν ανταγωνισμό, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρεται και σε δύο ακόμη ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Τζίμα, και συγκεκριμένα στις Τσέλσι και Μπράιτον. Για να μην αναφερθούμε στις Άστον Βίλα, Φούλαμ, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επίσης φημολογείται ότι έχουν ρίξει «ματιές» στον νεαρό διεθνή επιθετικό.

Στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη Νυρεμβέργη, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο Τζίμας μετρά 8 γκολ και 2 ασίστ σε 14 αγώνες.

