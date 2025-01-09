Δίνει 40 εκατ. ευρώ για wonderkid της Παλμέιρας η Μάντσεστερ Σίτι

Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει δικό της wonderkid της Παλμέιρας η Mάντσεστερ Σίτι.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον βραζιλιάνικο σύλλογο για την απόκτηση του 18χρονου κεντρικού αμυντικού, Βίτορ Ρέις, με τις δύο πλευρές μάλιστα να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει στην Παλμέιρας 40 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά της περιλαμβάνει και μερικά ακόμα εκατομμύρια τα οποία θα καταβληθούν με την μορφή μπόνους, σε περίπτωση επίτευξης στόχων.

Ο Βίτορ Ρέις ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες της Παλμέιρας και έχει προλάβει να εντυπωσιάσει με τις 22 εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει με την πρώτη ομάδα της, ενώ έχει χριστεί και διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδας της Βραζιλίας.

