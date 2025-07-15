Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Παναγιώτη Κατσίκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Ηρακλείου.

Ο 26χρονος πορτιέρε, διεθνής με την Ελλάδα u20, τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν με τη φανέλα του Πανσερραϊκού, όπου είχε καθοριστική συμβολή στην άνοδο του συλλόγου στη Stoiximan Super League το καλοκαίρι του 2023. Με τους «ερυθρόλευκους» μέτρησε 45 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 22 αγώνες.

Στο παρελθόν, ο Κατσίκας έχει αγωνιστεί επίσης σε Λαμία και Αναγέννηση Καρδίτσας, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στις ελληνικές επαγγελματικές κατηγορίες. Εκτός από τον Κατσίκα οι Κρητικοί έχουν ενισχυθεί και με τον Λίλο για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ, οι οποίοι μαζί με τον Χριστογεώργο θα σχηματίσουν την τριάδα των τερματοφυλάκων του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.