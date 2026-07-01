Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καβάλας.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης, για διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό (σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο).

Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη ΛΕΑ στο 464 χλμ της Εγνατίας οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα προς Κήπους.

Ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και 2ο φορτηγό από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή.

Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, ρεύμα προς κήπους. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

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