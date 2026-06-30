Παντρεύτηκε το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο»: Η πρόταση γάμου στην Ελλάδα και ο παραμυθένιος γάμος στο Παρίσι

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Όλοι θυμόμαστε τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού που πριν από αρκετά χρόνια έγινε viral, με το διαδίκτυο να την αποκαλεί το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο». Ο λόγος για την Thylane Blondeau, η οποία σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, γύρισε σελίδα στην προσωπική της ζωή. Το γνωστό μοντέλο παντρεύτηκε τον επί χρόνια σύντροφό της, τον Γάλλο DJ και ηθοποιό Ben Attal, μετά από την πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Η 25χρονη καλλονή ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μόλις τρεις μήνες μετά τον αρραβώνα τους, ο οποίος είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάρτιο μέσα από τα social media. Τότε είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Είπα "ναι" στον καλύτερό μου φίλο. Μαζί για πάντα».

Το ζευγάρι, που σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια, αντάλλαξε όρκους αγάπης σε μια ρομαντική τελετή στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους.

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Η Thylane Blondeau γεννήθηκε μέσα σε μια οικογένεια γνωστή στη γαλλική showbiz, καθώς είναι κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της παρουσιάστριας Véronika Loubry. Σε ηλικία μόλις τριών ετών εντοπίστηκε από άνθρωπο του χώρου ενώ περπατούσε με τη μητέρα της στα Ηλύσια Πεδία και λίγο αργότερα ο Jean Paul Gaultier της έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο της στην πασαρέλα σε ηλικία τεσσάρων ετών. Δύο χρόνια αργότερα, το Vogue Enfants την αποκάλεσε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», ένας χαρακτηρισμός που την έκανε διεθνώς γνωστή και τη μετέτρεψε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα παιδικά μοντέλα της εποχής.

Οι αντιδράσεις και η μεγάλη συζήτηση

Ωστόσο, η δημοσιότητα δεν ήρθε χωρίς κόστος. Το 2011, όταν ήταν μόλις 10 ετών, φωτογραφήθηκε για τη γαλλική έκδοση του Vogue με έντονο μακιγιάζ και ενδυματολογικές επιλογές που παρέπεμπαν σε ενήλικη γυναίκα. Η φωτογράφιση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών στη βιομηχανία της μόδας. Η μητέρα της είχε τότε δηλώσει ότι στόχος της ήταν να προστατεύσει την κόρη της από την υπερβολική έκθεση και την αρνητική δημοσιότητα, ενώ τα επόμενα χρόνια το Vogue ανακοίνωσε ότι δεν θα συνεργάζεται πλέον με μοντέλα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Μια καριέρα με διεθνείς διακρίσεις

Παρά τις δυσκολίες, η Thylane Blondeau κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της γενιάς της. Το 2018, σε ηλικία 17 ετών, αναδείχθηκε πρώτη στη λίστα του TC Candler με τα «100 πιο όμορφα πρόσωπα του κόσμου», ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας και μεγάλες εταιρείες καλλυντικών.

Το 2020 έκανε ακόμη ένα επαγγελματικό βήμα, παρουσιάζοντας τη δική της σειρά ρούχων, η οποία προωθεί την αυθεντικότητα και αμφισβητεί τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς.

«Δεν θα λιμοκτονήσω για κανέναν» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της μιλώντας για τις διατροφικές διαταραχές αλλά και για την πίεση που δέχονται τα μοντέλα σχετικά με την εικόνα και το βάρος τους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της υγιούς σχέσης με το σώμα. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αδύνατη. Αν κάποιος πει ότι δεν είμαι αρκετά αδύνατη για μια επίδειξη, τότε απλώς δεν θα συμμετάσχω. Δεν πρόκειται να σταματήσω να τρώω για κανέναν. Αν θέλω να φάω ένα μπέργκερ, θα το φάω. Δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ γι' αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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