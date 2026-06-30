Γιαμάλ: «Μπορώ να παίξω 90 λεπτά κόντρα στην Αυστρία»

Ο Ισπανός σταρ Λαμίν Γιαμάλ, που επέστρεψε από τραυματισμό και βρίσκει σταδιακά ξανά χρόνο συμμετοχής, διαβεβαίωσε την Τρίτη (30/6) ότι είναι αρκετά έτοιμος για να αγωνιστεί 90 λεπτά στον αγώνα της Πέμπτης (02/06) απέναντι στην Αυστρία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

«Ναι, μπορώ να παίξω 90 λεπτά απέναντι στην Αυστρία», απάντησε λακωνικά ο 18χρονος Ισπανός επιθετικός σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope, αφού αγωνίστηκε για 19 λεπτά απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, για 45 λεπτά -πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ- κόντρα στη Σαουδική Αραβία και για 76 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη.

Έχοντας υποστεί τραυματισμό στον αριστερό μηρό τον Απρίλιο, ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είχε χάσει ολόκληρο το φινάλε της σεζόν με τον σύλλογό του. «Αν δω ότι υπάρχει μια διεκδικούμενη μπάλα, δεν πηγαίνω πάνω της, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον συμπαίκτη μου, ώστε να μην τον τραυματίσω», παραδέχθηκε ο Γιαμάλ.

«Όμως προπονούμαι στο μέγιστο», διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς για τις αμφιβολίες που υπάρχουν γύρω από την εθνική Ισπανίας, πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, η οποία ωστόσο έμεινε στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στο πρώτο της παιχνίδι, ο Γιαμάλ εμφανίστηκε πραγματιστής.

«Έχω παίξει πολλές φορές καλά με την Μπαρτσελόνα» χωρίς να κερδίσω, υπενθύμισε, τονίζοντας ότι «το σημαντικό είναι να νικάς. Φυσικά θέλουμε να παίζουμε καλά, αλλά αν παίξουμε καλά και χάσουμε, τότε όλοι θα είμαστε στεναχωρημένοι.

Τι προτιμάμε; Να παίξουμε καλά και να είμαστε όπως η Ολλανδία (που αποκλείστηκε από το Μαρόκο στους “16”) ή να παίξουμε άσχημα και να είμαστε όπως η Παραγουάη (που απέκλεισε τη Γερμανία στους “16”);», πρόσθεσε ο Γιαμάλ.

Η «Ρόχα» δεν έχει κερδίσει αγώνα νοκ άουτ σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την κατάκτηση του τίτλου της το 2010.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.