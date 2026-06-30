Ψυχρά υποδέχθηκε το Γερεβάν την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας από το Ισραήλ όπως αναφέρει το armenian press.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν (φωτογραφία) δήλωσε ότι «δεν βλέπει την ανάγκη να απαντήσει» στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους στην οποία προέβη το Ισραήλ.

Ο Πασινιάν αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κόμματός του Πολιτικό Συμβόλαιο.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να απαντήσουμε, καθώς πιστεύουμε ότι η αποχή από το ζήτημα της εργαλειοποίησης (weaponization) της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της Δημοκρατίας της Αρμενίας», επισήμανε δε, ο Πασινιάν.

Στις 28 Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ομόφωνα πρόταση που υπέβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει την πρόταση για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

Σημειώνεται ότι η Αρμενία και η Τουρκία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια ιστορική και εξαιρετικά ευαίσθητη διαδικασία επαναπροσέγγισης και εξομάλυνσης των σχέσεών τους η οποία ξεκίνησε δειλά μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2020.

«Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων προκάλεσε έντονες καταδίκες από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, αλλά η πιο αντίδραση από την ίδια την Αρμενία» είναι πιο αποκαλυπτική σχολιάζουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

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