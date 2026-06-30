Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τρίτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Baha και αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος «να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο».
Μιλώντας στην εκπομπή The Michael Knowles Show, ο Βανς σχολίασε επίσης τις τελευταίες δηλώσεις του Ιράν, τονίζοντας ότι βρίσκει «ενδιαφέρον και ταυτόχρονα απογοητευτικό» το γεγονός πως η Τεχεράνη διαψεύδει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες, την ώρα που οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται.
Ο Βανς πρόσθεσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο έχει μεταβληθεί, μετά τις άμεσες συνομιλίες Λιβανέζων αξιωματούχων με το Ισραήλ και μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, η οποία «επιβεβαίωσε θεμελιωδώς» την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ωστόσο, σημείωσε ότι «το ερώτημα είναι αν αυτή η αλλαγή μπορεί να διατηρηθεί». Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι πόλεμοι του Ισραήλ «δεν τελειώνουν ποτέ».
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