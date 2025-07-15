Μια σημαντική προσθήκη για την αμυντική του γραμμή ανακοίνωσε ο Asteras AKTOR, με τον Ισιάγκα Σιλά να εντάσσεται επίσημα στο ρόστερ της ομάδας. Ο 30χρονος διεθνής από τη Γουινέα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 4.

Ο Σιλά αγωνίζεται ως αριστερός μπακ και αποτελεί αρχηγό της εθνικής ομάδας της Γουινέας, μετρώντας 85 συμμετοχές και 3 γκολ από το 2010 μέχρι σήμερα. Η εμπειρία του είναι δεδομένη, έχοντας πραγματοποιήσει 331 επαγγελματικές εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 276 στο κορυφαίο επίπεδο της Ligue 1, σε ομάδες όπως η Τουλούζ και η Λανς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, Issiaga Sylla εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Issiaga Sylla γεννήθηκε στη 1 Ιανουαρίου 1994 στην πόλη Conakry της Γουινέας και αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα μας και επέλεξε τον αριθμό 4 για τη φανέλα του. Είναι διεθνής και μάλιστα αρχηγός της Εθνικής ομάδας της Γουινέας, μετρώντας στα 14 χρόνια παρουσίας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του με 85 συμμετοχές και τρία γκολ. Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας έχει πλούσιο βιογραφικό με 331 επαγγελματικές εμφανίσεις, τις 276 στην Ligue 1 της Γαλλίας.

Καλωσορίζουμε τον Issiaga Sylla στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».

Οι πρώτες δηλώσεις του Σιλά:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος που έρχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω προετοιμασία με τη νέα μου ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Οι στόχοι μας είναι απλοί, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε την ομάδα μας στις υψηλές θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα, να κάνουμε καλή πορεία στις δύο διοργανώσεις και ό,τι στοχεύσουμε να πετύχουμε, στο τέλος να το καταφέρουμε. Θέλω να γνωρίσω τους φιλάθλους του ΑΣΤΕΡΑ, έχω δει video, αλλά πλέον θέλω να γνωριστούμε από κοντά και να βρεθούμε όλοι μαζί στο γήπεδό μας».

