NBA Europe: Πολλές προσφορές για τις μόνιμες ομάδες του νέου πρωταθλήματος

Ιδιαίτερα θετική εικόνα για τις τελικές προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία μόνιμων ομάδων στο νέο πρωτάθλημα που προωθούν το NBA και η FIBA Europe, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, παρουσίασε ο αναπληρωτής κομισάριος του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του κόσμου, Μαρκ Τέιτουμ.

Σύμφωνα με τον Τέιτουμ, το NBA έχει λάβει πολλές προσφορές που κυμαίνονται ή και ξεπερνούν το εύρος των 500 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων για κάθε μία από τις 12 πόλεις που έχουν επιλεγεί ως στόχος, με τη συμμετοχή άνω των 20 υφιστάμενων συλλόγων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, αρκετοί εκ των οποίων αγωνίζονται ήδη στη EuroLeague.

«Αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έχουμε ξεκάθαρους πρωτοπόρους σε κάθε μία από τις 12 πόλεις-στόχους, συμπεριλαμβανομένων πολλών υπαρχόντων συλλόγων μπάσκετ και ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Τέιτουμ.

Παράλληλα ανέφερε ότι πλέον το NBA θα συνεργαστεί με το διοικητικό συμβούλιο της FIBA για την οριστικοποίηση των τελικών συμφωνιών. Όπως σημείωσε, αρκετοί πρώην ιδιοκτήτες ομάδων του NBA συμμετέχουν ήδη σε επενδυτικά σχήματα που έχουν καταθέσει προσφορές ή έχουν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον.

Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να περιλαμβάνει 16 ομάδες, εκ των οποίων 12 θα είναι μόνιμες και τέσσερις θα προκύπτουν μέσω διαδικασίας πρόκρισης για συλλόγους από όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συμφωνίες και οι ανακοινώσεις για την έναρξη της διοργάνωσης και τις συμμετέχουσες ομάδες θα γίνονται σταδιακά, χωρίς να ανακοινωθούν όλες οι μόνιμες ομάδες ταυτόχρονα.

Η κίνηση του NBA προς την Ευρώπη εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης διεθνούς επιρροής του αμερικανικού πρωταθλήματος, τη στιγμή που η ευρωπαϊκή αγορά μπάσκετ κυριαρχείται σήμερα από τη EuroLeague, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι σύλλογοι όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Μπαρτσελόνα.

Πηγή: skai.gr

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