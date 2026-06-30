Συνελήφθη 20χρονος Αμερικανός για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ιράν στην Ιερουσαλήμ

Ένας 20χρονος Αμερικανός πολίτης που διαμένει στην περιοχή της Ιερουσαλήμ κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν την ασφάλεια, καθώς φέρεται να κατασκόπευε για λογαριασμό του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της περιφέρειας της Ιερουσαλήμ. Ο νεαρός συνελήφθη στις 9 Ιουνίου ως ύποπτος για επαφή με έναν πράκτορα που συνδέεται με το Ιράν. Σήμερα κατατέθηκε εισαγγελική εντολή εναντίον του, η οποία σηματοδοτεί ότι θα του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες τις επόμενες ημέρες.

Τους μήνες που προηγήθηκαν της σύλληψής του, ο ύποπτος εκτέλεσε διάφορες αποστολές για τον πράκτορα, οι οποίες περιελάμβαναν τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο από «ευαίσθητες τοποθεσίες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Για κάθε εργασία, φέρεται να λάμβανε δεκάδες έως εκατοντάδες δολάρια.

Η αστυνομία ζήτησε από το δικαστήριο να κρατήσει τον άνδρα υπό κράτηση μέχρι το τέλος της νομικής διαδικασίας εναντίον του. Η έρευνα για τη φερόμενη κατασκοπεία διεξήχθη από κοινού από τη Shin Bet και την αστυνομία, ωστόσο δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αμερικανική πρεσβεία.

«Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί έχουν κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του εχθρού, μερικοί από τους οποίους διέπραξαν τις πράξεις αυτές κατά τη διάρκεια πολέμου και ως εκ τούτου βοήθησαν τον εχθρό στην πραγματοποίηση των σχεδίων του εντός ισραηλινού εδάφους», δήλωσε ο επιθεωρητής Αμιχάι Φέντα, ντετέκτιβ της αστυνομίας της περιφέρειας της Ιερουσαλήμ.

«Θα συνεχίσουμε μαζί με τη Shin Bet να εντοπίζουμε και να αποκαλύπτουμε αδικήματα αυτού του είδους, να συλλαμβάνουμε και να διώκουμε κάθε άτομο που βλάπτει και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών του», συνέχισε ο Φέντα.

Ο κρατούμενος Αμερικανός υπήκοος είναι ο τελευταίος σε μια σειρά υπόπτων που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Οι περισσότεροι από τους φερόμενους ως κατάσκοποι είναι Ισραηλινοί πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άγνωστοι πράκτορες που συνδέονται με το Ιράν, οι οποίοι υπόσχονται χρήματα σε νεοσύλλεκτους σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους.

Πηγή: skai.gr

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