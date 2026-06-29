Ως «τουρκικό παραδοσιακό χορό» παρουσίασαν τον ποντιακό χορό οι διοργανωτές εκδήλωσης στην Τουρκία, κατά την οποία καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία καταγράφηκε επισήμως από εκπροσώπους των Ρεκόρ Γκίνες.

Κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά να ανακοινώσω επίσημα ότι η Τουρκική Ομοσπονδία Χορού είναι ο νέος κάτοχος του τίτλου των Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο τουρκικό παραδοσιακό χορό.»

Τα τουρκικά μέσα παρουσίασαν την εκδήλωση ως σημαντική πολιτιστική επιτυχία, ενώ οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τον χορό που εκτελέστηκε ως μέρος της τουρκικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πηγή: skai.gr

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