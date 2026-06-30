Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη και έσοδα της Nike, παρά την πτώση πωλήσεων στην Κίνα κατά 12%

Η Nike ανακοίνωσε την Τρίτη οικονομικά αποτελέσματα δ' τριμήνου χρήσης που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street τόσο σε κέρδη όσο και σε έσοδα, παρά τη νέα πτώση των πωλήσεών της στη βασική αγορά της Κίνας.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέφερε ότι το μικτό της περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 8,9% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω μιας αναμενόμενης επιστροφής δασμών ύψους σχεδόν 986 εκατ. δολαρίων, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων δασμών που είχε επιβάλει ο Αμρικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι αναλυτές δεν είχαν συμπεριλάβει αυτό το όφελος στις προβλέψεις τους για τα κέρδη.

Παράλληλα, η Nike ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 1,07 δισ. δολαρίων, ή 72 cents ανά μετοχή, έναντι 211 εκατ. δολαρίων, ή 14 cents ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 10,97 δισ. δολάρια, σημειώνοντας ωστόσο πτώση 1% σε σχέση με τα 11,10 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα έσοδα της Nike στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της, αυξήθηκαν κατά 3% στα 4,83 δισ. δολάρια. Ωστόσο, διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίες έκαναν λόγο για 4,88 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το StreetAccount.

Οι πωλήσεις της Nike στην ευρύτερη αγορά της Κίνας υποχώρησαν κατά 12% στα 1,30 δισ. δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street, οι οποίες έκαναν λόγο για έσοδα 1,24 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

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