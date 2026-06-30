Η Ρωσία έκλεισε ορισμένα σιδηροδρομικά σημεία διέλευσης στα σύνορα της χώρας με Λετονία, Φινλανδία και Εσθονία

Η ρωσική κυβέρνηση έκλεισε αρκετά σιδηροδρομικά σημεία διέλευσης στα σύνορα της χώρας με τη Λετονία, τη Φινλανδία και την Εσθονία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει εντολή να ενημερώσει τη Ρίγα, το Ταλίν και το Ελσίνκι για την απόφαση που έλαβε η Μόσχα με ισχύ από την 1η Ιουλίου. Προσωρινά αναστέλλεται η «κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων, εμπορευμάτων και φορτίων» μέσω συγκεκριμένων συνοριακών σημείων διέλευσης που έχουν οριστεί από το υπουργικό συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

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