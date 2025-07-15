Ελληνικός «εμφύλιος» στο Challenge Cup - Περιμένει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη του ευρωπαϊκού Challenge Cup γυναικών από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στο ζευγάρι Ντούντιγκεν (Ελβετία) - Φεριζάι (Κόσοβο).

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αποφεύγει την πρώτη φάση και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, με στόχο να κάνει μια δυναμική εκκίνηση στη διοργάνωση και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Η κλήρωση έφερε και έναν άδοξο «εμφύλιο» για τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Πανιώνιος και ΑΟ Θήρας θα κοντραριστούν μεταξύ τους στον πρώτο γύρο, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στη Σαντορίνη και η ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη. Ο νικητής αυτής της ελληνικής μονομαχίας θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Κορόνα Μπρασόβ από τη Ρουμανία.

