Γκάντι Αϊζενκότ: Ο στρατηγός που απειλεί την κυριαρχία του Νετανιάχου

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Γκάντι Αϊζενκότ, ο οποίος αποχώρησε από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για έλλειψη στρατηγικής στη Γάζα, αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικότερους διεκδικητές της πρωθυπουργίας στις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Το κεντρώο κόμμα του, «Yashar!», εγκαινίασε επισήμως την προεκλογική του εκστρατεία την Τρίτη.

Η ανάδειξη του Αϊζενκότ, ενός από τους πλέον προβεβλημένους πρώην ανώτατους αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού, αναμένεται να εντείνει την πίεση προς τον Νετανιάχου για τον χειρισμό των πολέμων που έχει αντιμετωπίσει το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

Παρότι, όπως και οι περισσότεροι αντίπαλοι του Ισραηλινού πρωθυπουργού, έχει στηρίξει σε γενικές γραμμές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν, ο Αϊζενκότ έχει κατηγορήσει τον Νετανιάχου για στρατηγική αποτυχία μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το όραμα του Νετανιάχου οδηγεί το Ισραήλ σε μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση, κάτι που, όπως λέει, απειλεί το μέλλον της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Λικούντ, έχει τις τελευταίες ημέρες απαντήσει στις επικρίσεις του Αϊζενκότ, υποστηρίζοντας ότι αν είχε ακολουθήσει τις εισηγήσεις του, ο οποίος είχε εκφράσει αντιρρήσεις για ορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τότε «ολόκληρη η Χαμάς θα εξακολουθούσε να ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας».

«Είναι ό,τι δεν είναι ο Νετανιάχου»

Ως πολιτικός νεοεισερχόμενος, ο Γκάντι Αϊζενκότ εμφανίζεται πάντως ως ένας από τους επικρατέστερους διεκδικητές της πρωθυπουργίας, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές, ενσαρκώνει το αντίθετο πολιτικό προφίλ από εκείνο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Φαίνεται να προηγείται επειδή είναι ό,τι δεν είναι ο Νετανιάχου», δήλωσε ο Γκίντεον Ράχατ, ανώτερος ερευνητής του Israel Democracy Institute στην Ιερουσαλήμ.

«Δεν είναι διχαστικός, δεν είναι λαϊκιστής όπως ο Νετανιάχου και θα επιδιώξει να ενώσει τη χώρα», πρόσθεσε.



Η προσωπική ιστορία που τον ξεχωρίζει

Ο 66χρονος Αϊζενκότ, γιος Εβραίων μεταναστών από το Μαρόκο, προέρχεται από εργατική οικογένεια και πέρασε τέσσερις δεκαετίες στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Σε αντίθεση με τον Νετανιάχου, ο οποίος σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δικάζεται για υποθέσεις διαφθοράς.

Επίσης, ουδέποτε βασίστηκε προεκλογικά στις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο 25χρονος γιος του, Γκαλ Μέιρ Αϊζενκότ, σκοτώθηκε πολεμώντας στη Γάζα, ενώ ο γιος του Νετανιάχου, ο οποίος είναι podcaster, ζούσε μέρος του χρόνου στη Φλόριντα.

Η απώλεια αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, έχει ενισχύσει την αξιοπιστία του στα μάτια πολλών Ισραηλινών, οι οποίοι θεωρούν ότι ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει τόσο βαρύ προσωπικό τίμημα δεν θα διακινδύνευε αλόγιστα τις ζωές των στρατιωτών.

«Οι πολίτες τον εμπιστεύονται γιατί τον θεωρούν έναν αυθεντικό άνθρωπο και πατριώτη. Πιστεύουν ότι θα φροντίσει τη χώρα και όχι τον εαυτό του», δήλωσε ο Γκίντεον Ράχατ, καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Το πολιτικό πρόγραμμα του Αϊζενκότ περιλαμβάνει δέσμευση για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, μεταξύ άλλων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι στηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εφόσον, όπως λέει, «εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Έχει επίσης υιοθετήσει το σύνθημα «Υπηρεσία για Όλους», υποστηρίζοντας την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και για τις υπερορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες. Για πολλούς Ισραηλινούς που έχουν κουραστεί από τον πόλεμο ή βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους να πολεμούν, η θέση αυτή βρίσκει απήχηση.

«Παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ως αντανάκλαση του μέσου Ισραηλινού», έγραψε ο αρθρογράφος της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, Τζόσουα Λάιφερ, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα είδος αντιπολιτικού».

Το 2024 ο Αϊζενκότ παραιτήθηκε από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, επικαλούμενος, όπως είπε, την έλλειψη στρατηγικής του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Στην επιστολή παραίτησής του προς τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου προειδοποιούσε ότι συγχέουν τις σταδιακές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης με αποφάσεις που θα μπορούσαν πραγματικά να εξουδετερώσουν τη Χαμάς και να ενισχύσουν την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ωστόσο, οι ενστάσεις του Αϊζενκότ δεν αφορούσαν το επίπεδο της καταστροφής στη Γάζα ή τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, στοιχεία που προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή. Αν και κατά καιρούς έχει υπογραμμίσει τη σημασία της διπλωματίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας του Ισραήλ, θεωρείται επίσης ένας από τους διαμορφωτές της λεγόμενης «Δοξασίας Νταχίγια», η οποία πήρε το όνομά της από τη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος ανέπτυξε τη συγκεκριμένη στρατηγική σε συνέντευξή του το 2008 στην ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth, αφού είχε υπηρετήσει ως ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος κατά τον πόλεμο του Ισραήλ με τον Λίβανο το 2006.

«Ό,τι συνέβη στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού το 2006 θα συμβεί σε κάθε χωριό από το οποίο θα εκτοξευθούν πυρά εναντίον του Ισραήλ», είχε δηλώσει. «Θα χρησιμοποιήσουμε δυσανάλογη ισχύ εναντίον κάθε χωριού από το οποίο βάλλεται το Ισραήλ και θα προκαλέσουμε τεράστιες ζημιές και καταστροφές. Από τη δική μας σκοπιά, πρόκειται για στρατιωτικές βάσεις».

Δύσκολος ο δρόμος για την ανατροπή του Νετανιάχου

Παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η απομάκρυνσή του από την εξουσία παραμένει δύσκολη υπόθεση. Στο κατακερματισμένο πολυκομματικό πολιτικό σύστημα του Ισραήλ, οι πρωθυπουργοί σπάνια ολοκληρώνουν την τετραετή θητεία τους, ενώ οι κυβερνητικοί συνασπισμοί συχνά καταρρέουν και ανασχηματίζονται.

Ακόμη κι αν το κόμμα του Αϊζενκότ εξασφαλίσει περισσότερες έδρες από το Λικούντ του Νετανιάχου, θα πρέπει να συνάψει συμμαχίες με αρκετά ακόμη κόμματα ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο ζήτημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας για τους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική πολιτική επιρροή.

Παράλληλα, θα κληθεί να αποφασίσει αν θα επιδιώξει τη στήριξη αραβικών κομμάτων για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, επιλογή που ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ως βασική γραμμή πολιτικής επίθεσης εναντίον του.



Πηγή: skai.gr

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