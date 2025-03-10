Ο Βεζένκοφ στο Top 10 των σκόρερ του Ολυμπιακού-Ξεπέρασε τον... Σλούκα

Στη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στο επαγγελματικό πρωτάθλημα (από τη σεζόν 1992/93) μπήκε ο Σάσα Βεζένκοφ.



Ο Βούλγαρος διεθνής με τους 11 πόντους που είχε στη νίκη επί του Κολοσσού έφτασε τους 1.504 σε 102 αγώνες (14,74 μέσος όρος) και άφησε έξω από αυτήν τη λίστα τον Κώστα Σλούκα που είχε 1.503. Επόμενος «σταθμός» του, οι 70 πόντοι που χρειάζεται για να βρεθεί στην 9η θέση της προσπερνώντας τον Ζάρκο Πάσπαλι.

Παράλληλα, ο 29χρονος φόργουορντ, συμπεριλαμβανομένων και των πόντων που είχε σημειώσει με τη φανέλα του Άρη.Τέλος, με το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στις τρεις προσπάθειες που είχε από τα 6,75μ., ήταν αρκετό για να συμπληρώσει τα 250 στην κατηγορία. Χρειάστηκε 645 σουτ για να τα φτάσει, εκτελώντας με 38,75%.

