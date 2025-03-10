Λογαριασμός
Στο Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στο Top 50 όλων των εποχών στην ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς! Δείτε τα highlights του Greek Freak 

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μπορεί οι Μπακς να μην τα κατάφεραν απέναντι στους Καβαλίερς (100-112), ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε σε ένα μεγάλο ορόσημο στην καριέρα του.

Με τους 30 πόντους που πέτυχε, ο Greek Freak μπήκε στην πρώτη πενηντάδα των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ! Συνολικά είχε 4/8 βολές, 13/24 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 34 λεπτά.

Δείτε εδώ το Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ

Δείτε τα highlights του 30χρονου σούπερ σταρ:

Πηγή: sport-fm.gr

