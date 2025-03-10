Στο Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μπορεί οι Μπακς να μην τα κατάφεραν απέναντι στους Καβαλίερς (100-112), ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε σε ένα μεγάλο ορόσημο στην καριέρα του.

Με τους 30 πόντους που πέτυχε, ο Greek Freak μπήκε στην πρώτη πενηντάδα των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ! Συνολικά είχε 4/8 βολές, 13/24 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 34 λεπτά.

Δείτε εδώ το Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ

Δείτε τα highlights του 30χρονου σούπερ σταρ:

