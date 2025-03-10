Ο Ολυμπιακός γιορτάζει με φαντασμαγορικό τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα.

Ήδη, εδώ και μερικές ώρες, έχει φωταγωγηθεί το Δημαρχείο Πειραιά, ενώ χιλιάδες «ερυθρόλευκοι» οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης, στήνοντας, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη γιορτή στο Πασαλιμάνι.

Λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, δε, οπαδοί του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο ρεύμα της Λεωφόρου Συγγρού με κατεύθυνση προς Αθήνα. Και με το που το ρολόι έδειξε 12 έγινε ο χαμός!

Δεκάδες πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα στον Πειραιά, ενώ οι οπαδοί, που πήγαιναν προς την Αθήνα, άναψαν φωτοβολίδες κάτω από την Ακρόπολη!

Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται, φυσικά, τη Δευτέρα.

Στις 13:30 τα ΕΛΤΑ θα κυκλοφορήσουν γραμματόσημα, τιμώντας τον Ολυμπιακό, ενώ στις 19:25, σημειολογική η ώρα, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά ένα εντυπωσιακό drone show, αφού 300 drones θα πετάξουν σε σχηματισμό πάνω από το λιμάνι, για να τιμήσουν τα 100 χρόνια του συλλόγου. Το drone show θα είναι ευδιάκριτο από αρκετά μέρη της Αττικής και θα κρατήσει περίπου 12 λεπτά.

Παράλληλα, ο Πύργος του Πειραιά, το Δημοτικό Θέατρο και το Ρολόι θα φωταγωγηθούν. Το Δημοτικό Θέατρο, εξάλλου, από την Κυριακή το βράδυ και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας θα είναι «ντυμένο» στα χρώματα της ομάδας, ενώ ανήμερα των γενεθλίων, από τις 14:00 έως τις 21:00, όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού (ΠΑΕ, Ερασιτέχνης, ΚΑΕ) θα είναι εκεί για να φωτογραφηθεί ο κόσμος μαζί τους!



