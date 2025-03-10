Λογαριασμός
NBA: Πάλεψε ο Αντετοκούνμπο, αλλά οι Καβαλίερς ήταν ασταμάτητοι

Οι Καβαλίερς πέρασαν με 112-100 από το Μιλγουόκι για την 14η σερί νίκη τους, παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Στην ανωτερότητα των Καβαλίερς υποκλίθηκαν οι Μπακς χάνοντας με 112-100 στο Μιλγουόκι. Το Κλίβελαντ έφτασε τις 14 σερί νίκες και με 54-10 παραμένει η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, ενώ τα «ελάφια» παραμένουν στην τέταρτη θέση της Ανατολής με 36-27.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους (4/8 βολές, 13/24 δίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 λάθη σε 34 λεπτά.

Ωστόσο, δεν είχε μεγάλη συμπαράσταση, καθώς ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε μεν 22 πόντους αλλά με 8/19 σουτ, ενώ ο Κάιλ Κούζμα έμεινε στους 14.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν πέντε διψήφιους σκόρερ με πρώτο τον Μαξ Στρους με 17 πόντους, ενώ 15 είχε ο Ντόνοβαν Μίτσελ και από 13 οι Ντάριους Γκάρλαντ και Έβαν Μόμπλεϊ.
 

Πηγή: sport-fm.gr

