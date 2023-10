Ο β’ κατηγορίας Μαρέσκα στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Αθλητικά 12:20, 19.10.2023 linkedin

Με διαιτητή τον Φάμπιο Μαρέσκα (που είναι β’ κατηγορίας και δεν έχει οριστεί ξανά στην Ελλάδα) θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός - Ο Σιδηρόπουλος θα σφυρίξει στο Αστέρας-ΑΕΚ - Δείτε τους ορισμούς