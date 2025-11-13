Είναι πλέον οριστικό… Σύντομα και με ανακοινώσεις… Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να δώσει στο Τσάβι Πασκουάλ το χρίσμα του προπονητή της ομάδας μπάσκετ της καθώς οι συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό πήγαν καλά και οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ ο Πασκουάλ τα βρήκε με την Μπαρτσελόνα για ένα συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια 3 έτη.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Πασκουάλ θα αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του από την Δευτέρα, ενώ η Mundo Deportivo μεταφέρει και λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις.

Αυτές υποστηρίζει ότι ήταν πολύ σκληρές. Η Μπαρτσελόνα επικοινώνησε άμεσα με τον Πασκουάλ μετά την απόλυση του Πενιαρόγια, με τον 53χρονο τεχνικό να είναι θετικός ωστόσο να ζητεί συγκεκριμένες εγγυήσεις για να μπορέσει να πει το «ναι». Αυτές περισσότερο είχαν να κάνουν με το χρηματικό ποσό που θα του ήταν διαθέσιμο για την ενίσχυση της ομάδας, ζητώντας να ανέβει το μπάτζετ στον βαθμό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι μαδριλένοι έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ, με τον Πασκουάλ να ζητά να μειωθεί αυτή η μεγάλη διαφορά από την αιώνια αντίπαλο της Μπάρτσα.

Ζήτησε να αποκτηθεί ένας σέντερ έχοντας διαπιστώσει το πρόβλημα που έχει κοντά στο καλάθι η ομάδα, ενώ και χρήματα για να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές στο ρόστερ. Από την Μπαρτσελόνα έδειξαν διάθεση να ικανοποιηθούν κάποιες από τις απαιτήσεις του κόουτς, υπογραμμίζοντας όμως ότι δεν μπορούν να πουν «ναι» σε όλες και πως θα γίνει μια προσπάθεια για να αυξηθεί το μπάτζετ του χρόνου.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα τηλεφώνημα του Λαπόρτα.

«Εάν κάποια μέρα με πάρει τηλέφωνο ο Λαπόρτα τότε θα φτάναμε σε συμφωνία μέσα σε πέντε λεπτά», είχε τονίσει. Κάτι που όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας τελικά έγινε χθες το βράδυ με τους δύο να φτάνουν σε συμφωνία.

Τελικά, η αγάπη του Πασκουάλ για την Μπάρτσα και η διάθεση της διοίκησης να στηρίξουν τα θέλω του έκαμψαν τις όποιες δεύτερες σκέψεις είχε ο Πασκουάλ αποδεχόμενος τελικά την πρόταση.

