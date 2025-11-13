Οι Χόρνετς επέστρεψαν στις νίκες, βάζοντας τέλος στο σερί τριών ηττών, επικρατώντας 111-100 των Μπακς που αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός με τενοντοπάθεια επιγονατίδας στο αριστερό γόνατο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στο επερχόμενο rematch στο Μιλγουόκι.

Ο Μάιλς Μπρίτζες ήταν ο ηγέτης των Χόρνετς με 20 πόντους, ενώ ο Ράιαν Καλκμπρένερ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στη σεζόν, τελειώνοντας με 17 πόντους και 8/8 σουτ. Εξαιρετική ήταν και η συμβολή των Σέξτον και Κνιούπελ, που πρόσθεσαν από 16 πόντους.

Οι Χόρνετς πήραν το προβάδισμα 3:52 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +9 (59-50). Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αποτελεσματικότητα από τη γραμμή των βολών, καθώς η Σάρλοτ εκτέλεσε 27 φορές (23 εύστοχες), έναντι 13 των Μπακς (8 εύστοχες). Παράλληλα, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 50-34.

Για τους Μπακς, ο Ράιαν Ρόλινς έκανε μεγάλη εμφάνιση με 25 πόντους και 4/6 τρίποντα, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ πέτυχε 21 πόντους. Αντιθέτως, ο Κάιλ Κούζμα, που είχε έρθει «ζεστός» από 26άρα κόντρα στους Μάβερικς, περιορίστηκε στους 8 πόντους με 3/12 σουτ.

Η Σάρλοτ αγωνίστηκε χωρίς τους ΛαΜέλο Μπολ (τραυματισμός στον δεξί αστράγαλο) και Μπράντον Μίλερ (πρόβλημα στον αριστερό ώμο), όμως παρουσίασε συνοχή, ενέργεια και συνέπεια σε άμυνα και ριμπάουντ, φτάνοντας σε μια δίκαιη και καθαρή νίκη.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά τα ξημερώματα του Σαββάτου, αυτή τη φορά στο Μιλγουόκι, όπου αναμένεται να επιστρέψει ο Αντετοκούνμπο.

