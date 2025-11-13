Ρεάλ-Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολη έξοδος στη Μαδρίτη για τους «πράσινους»

Με δύσκολη εκτός έδρας αποστολή συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Movistar Arena» (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας».

Οι «πράσινοι» προέρχονται από μία σημαντική νίκη με σκορ 101-95 στην έδρα της Παρί, με την οποία έσπασαν το σερί δύο ηττών που έτρεχαν στις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις και ανέβηκαν στο 6-4. Με εντυπωσιακό ντεμπούτο από τον Κένεθ Φαρίντ, αλλά και πολλούς πρωταγωνιστές όπως ο Τι Τζέι Σορτς, ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύτιμο ροζ φύλλο.

Πλέον, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στη Ρεάλ, στο οποίο θα ψάξουν το τέταρτο «διπλό» τους στη φετινή σεζόν. Με αυτό το παιχνίδι, μάλιστα, το «τριφύλλι» θα ολοκληρώσει ένα διάστημα συνεχόμενων εκτός έδρας αγώνων, επιστρέφοντας στο Telekom Center Athens για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές.

Από την άλλη πλευρά, οι Μαδριλένοι δεν έχουν διανύσει μέχρι στιγμής μία ιδιαίτερα καλή σεζόν, καθώς έχουν ρεκόρ 5-5 μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές της Euroleague, προερχόμενοι από την εύκολη ήττα με σκορ 89-76 από τη Βαλένθια. Η Ρεάλ δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα παρά το εξαιρετικό ρόστερ της, όμως στη Μαδρίτη παραμένει αήττητη με 4Χ4 και αποτελεί φυσικά έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά των δύο ομάδων, για τον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος. Η Ρεάλ ελπίζει να έχει στη διάθεσή της τον Μάριο Χεζόνια, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη.

Το «τριφύλλι» έχει κερδίσει στα τρία από τα πέντε πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Ωστόσο, στην ιστορία των αναμετρήσεών τους, η «Βασίλισσα» διατηρεί το προβάδισμα με 26 νίκες έναντι 14. Την περσινή σεζόν, οι «μερένγες» είχαν επικρατήσει 90-86 στην έδρα τους, ενώ οι «πράσινοι» είχαν απαντήσει με νίκη 85-70 στο ΟΑΚΑ.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μπισάνγκ (Γαλλία) και Πατσούσιακ (Πολωνία).

