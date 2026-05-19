Με moto «Η θέση σου είναι εδώ!», ο Παναθηναϊκός εξέδωσε σήμερα (19/05) ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι οι τιμές των καρτών της περιόδου 2026/27 είναι προσιτές, καθώς ξεκινούν από τα 400 ευρώ, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες καθώς και τρεις φάσεις διάθεσης, ενώ δεν περιλαμβάνουν την υποχρεωτική συνδρομή στον Ερασιτέχνη.

Υπενθυμίζεται, δε, πως, οποίος φίλος του «τριφυλλιού» θα αγοράσει διαρκείας τη νέα χρονιά και παράλληλα είναι ενεργό μέλος του Παναθηναϊκού ΑΟ, αποκτάει και προτεραιότητα για διαρκείας στο νέο γήπεδο, στον Βοτανικό.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν 2026-27 βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο γήπεδο όπου οι φίλαθλοί μας έχουν ζήσει τις περισσότερες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές βραδιές των τελευταίων δεκαετιών!

Το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο θα αποτελέσει την αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση της ιστορίας του, στο νέο σύγχρονο γήπεδό του.

Από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 4μ.μ., ξεκινάει η διάθεση των Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Στην πρώτη φάση προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι θα μπορούν έως και τις 27 Μαΐου να διατηρήσουν την ίδια θέση με τη σεζόν 2025-26. Η δεύτερη φάση ξεκινάει στις 29 Μαΐου και διαρκεί έως 3 Ιουνίου και αφορά όσους παλαιούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση ξεκινάει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

Για να δείτε το έντυπο με όλες τις πληροφορίες για τις κάρτες διαρκείας της σεζόν 2026-2027, πατήστε εδώ.

Πατήστε εδώ για αγορά διαρκείας.

Μην ξεχνάτε: διαρκείας τη σεζόν 2026-27 σημαίνει προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Η θέση σου είναι εδώ!»

