Ο Ρουί Βιτόρια έχει μπροστά του κάποιες κρίσιμες αποφάσεις να πάρει για την εντεκάδα κόντρα στο Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μετά τη νίκη επί της Νιού Σεντς με 0-2 για το Conference League, ο Ρουί Βιτόρια καταστρώνει τα τελικά του πλάνα για την αναμέτρηση στη Βοιωτία. Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Βιτόρια για Λεβαδειακό, Τσέριν, Πελίστρι και Σένκεφελντ
Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.
Πηγή: paopantou.gr
