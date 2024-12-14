Ο Ρουί Βιτόρια έχει μπροστά του κάποιες κρίσιμες αποφάσεις να πάρει για την εντεκάδα κόντρα στο Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μετά τη νίκη επί της Νιού Σεντς με 0-2 για το Conference League, ο Ρουί Βιτόρια καταστρώνει τα τελικά του πλάνα για την αναμέτρηση στη Βοιωτία. Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Βιτόρια για Λεβαδειακό, Τσέριν, Πελίστρι και Σένκεφελντ

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.