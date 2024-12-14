Ιωαννίδης: «Επιβράβευση από την ομάδα - Είμαι έτοιμος να κουβαλήσω πάνω μου περισσότερες ευθύνες»

Ένα απολαυστικό βίντεο και αντίστοιχα απολαυστική συνέντευξη. Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στο PAO TV με αφορμή την υπογραφή του νέου του συμβολαίου επισημαίνοντας ότι αισθάνεται πως αυτό είναι μια νέα επιβράβευση του από τον Παναθηναϊκό, ενώ δηλώνει έτοιμος να κουβαλήσει ακόμη περισσότερες ευθύνες πάνω και να βοηθήσει το τριφύλλι να πετύχει τους στόχους της.

«Το τελευταίο συμβόλαιο έχει να κάνει και με την επιβράβευση και με το ότι η ομάδα μου δίνει όλες τις ευθύνες που πρέπει να έχω πάνω μου. Είμαι έτοιμος να κουβαλήσω κάποια πράγματα και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της», αναφέρει ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναφέρεται στον πατέρα του και την επιρροή του στην καριέρα του μέχρι τώρα, αλλά και γενικότερα στο να γίνεται καλύτερος συνεχώς.



«Αντιλαμβάνομαι τις ευθύνες και το βάρος που υπάρχει, αλλά είναι κάτι με το οποίο ζω πολλά χρόνια. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Και πριν γίνω αρχηγός στην ομάδα μου άρεσε να προσπαθώ να ηγούμαι στην ομάδα», προσθέτει σχετικά με το γεγονός ότι είναι αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκού, ενώ για το θέμα της μεταγραφής του είπε:



«Δεν είναι όνειρο ζωής να μείνω για πάντα στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι που με στεναχώρησε. Όπως είπα περνάω πάρα πολύ καλά εδώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, και έχω την εντύπωση ότι θα είμαι περισσότερο έτοιμος αν έρθει το επόμενο βήμα να το πάρω και να σταθώ στα πόδια μου σε αυτό. Η ζωή στα φέρνει αυτά. Δεν έχω βιαστεί ποτέ για κανένα βήμα στην καριέρα μου. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το καταλάβουν όλοι και εγώ θα πω ότι είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω. Δεν είναι απόλυτα δική μου η επιλογή, αλλά με απλή συζήτηση και συνεννόηση πιστεύω ότι όλα γίνουν».

