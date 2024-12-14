Λογαριασμός
Ο Κώστας Σλούκας ξέσπασε στον πάγκο του Παναθηναϊκού όταν βγήκε αλλαγή, λίγα λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην Εφές

Ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευτικός στην αναμέτρηση με την Εφές, χάνοντας με κάτω τα χέρια και δείχνοντας με κάθε τρόπο πως βρίσκεται σε κρίση. Η όλη κατάσταση στην ομάδα αποτυπώνεται στην αντίδραση του Σλούκα, αμέσως μετά αφού αποσύρθηκε από το παρκέ, σε μία φάση του ματς όπου όλα είχαν κριθεί.

Δείτε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Πηγή: paopantou.gr

