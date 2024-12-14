Ο Κώστας Σλούκας ξέσπασε στον πάγκο του Παναθηναϊκού όταν βγήκε αλλαγή, λίγα λεπτά πριν την λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην Εφές

Ο Παναθηναϊκός ήταν απογοητευτικός στην αναμέτρηση με την Εφές, χάνοντας με κάτω τα χέρια και δείχνοντας με κάθε τρόπο πως βρίσκεται σε κρίση. Η όλη κατάσταση στην ομάδα αποτυπώνεται στην αντίδραση του Σλούκα, αμέσως μετά αφού αποσύρθηκε από το παρκέ, σε μία φάση του ματς όπου όλα είχαν κριθεί.

