Παναθηναϊκός: Επίσημη διαμαρτυρία σε τουρκική πρεσβεία και ομοσπονδία για όσα «τραγικά συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη»

Τα όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη με οπαδούς του Παναθηναϊκού, και σχολίασε και ο Δημήτρης Κοντός με τοποθέτησή του στη NOVA, δεν θα μείνουν έτσι από την «πράσινη» ΚΑΕ!

Όπως ενημέρωσαν, λοιπόν, από το «τριφύλλι», ο «Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία τόσο στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, όσο και στην τουρκική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης για τα όσα τραγικά συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη με τους Έλληνες φιλάθλους. Επίσης, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με τους αρμόδιους φορείς (Εφές και Euroleague) για το θλιβερό συμβάν, το οποίο προφανώς και δεν αφήσει να περάσει έτσι»!

Θυμίζουμε, η απόφαση της αστυνομίας να αφήσει εκτός γηπέδου 200 οπαδούς του Παναθηναϊκού, που είχαν αγοράσει μεμονωμένα εισιτήρια, δημιούργησε ένταση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών και να τραυματιστεί και ένας Έλληνας, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.