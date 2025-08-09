Λογαριασμός
«Ο Γιακουμάκης άφησε 800.000 ευρώ από το συμβόλαιό του για να πάει στον ΠΑΟΚ»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έδειξε με ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, «χαρίζοντας» 800.000 ευρώ από το συμβόλαιό του

Γιώργος Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έδειξε ξεκάθαρα την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς άφησε το ποσό των 800.000 ευρώ από το συμβόλαιό του -όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ovaciones»- για να διευκολύνει τη μεταγραφή του από την Κρουζ Αζούλ στον «δικέφαλο του βορρά».

Η μεταγραφή του 29χρονου διεθνούς επιθετικού είναι στο τελικό στάδιο, με τις δύο ομάδες να έχουν συμφωνήσει σε όλα τα βασικά σημεία της συμφωνίας, που προβλέπει δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο ίδιος ο Γιακουμάκης πίεσε την Κρουζ Αζούλ να αποδεχτεί την πρόταση, θέλοντας να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και να αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη.

Πέρσι, με την Κρουζ Αζούλ, είχε 36 συμμετοχές, σημειώνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ, και τώρα ετοιμάζεται για νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τον ΠΑΟΚ.

