Τέλος καριέρας για τον Χοάν Γκονθάλεθ στα 23, λόγω προβλήματος στην καρδιά

Στα μόλις 23 του χρόνια και μετά από μια ολόκληρη σεζόν μακριά από τα γήπεδα, ο Ισπανός μέσος Χοάν Γκονθάλεθ ανακοίνωσε πως βάζει οριστικό τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο παίκτης της Λέτσε, που στο παρελθόν είχε συνδεθεί ακόμη και με ομάδες όπως η Μίλαν, αποκάλυψε μέσω των social ότι η απόφαση αυτή ήταν αναπόφευκτη, καθώς πριν από έναν χρόνο διαγνώστηκε με καρδιολογικό πρόβλημα.

Ο Γκονθάλεθ, προϊόν των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα και βασικός μέσος της Λέτσε στη Serie A, μέτρησε 64 συμμετοχές με την ιταλική ομάδα, πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής θυμήθηκε έντονα τις στιγμές που έζησε στο γήπεδο:

«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο σημαντικές ημέρες της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μετά από μήνες σκέψης και στιγμές αβεβαιότητας, ήρθε η ώρα να ανακοινώσω ότι βάζω τέλος στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Θυμάμαι το άγγιγμα του βρεγμένου χορταριού, τις φωνές της εξέδρας, τον ήχο της μπάλας, την ένταση πριν τη σέντρα… Ήταν μέρες με κούραση και λάθη, αλλά και γέλια, γκολ, αγκαλιές, βλέμματα συνενοχής με τους συμπαίκτες. Θυμάμαι τα αποδυτήρια, τις συμβουλές των βετεράνων, τις πλάκες, τις συζητήσεις που γίνονται μόνο μέσα σε μια ομάδα. Και πάνω απ’ όλα, θυμάμαι το βλέμμα της οικογένειάς μου στην κερκίδα».

Ο Ισπανός ευχαρίστησε θερμά τη Λέτσε, τον πρόεδρο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες και τον κόσμο της ομάδας:

«Δεν ήσασταν απλώς θεατές, αλλά κομμάτι αυτής της ιστορίας. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω μέλος μιας πραγματικής οικογένειας».

Ο Γκονθάλεθ αποχαιρέτησε και την πόλη που τον φιλοξένησε με λόγια γεμάτα συγκίνηση:

«Η Λέτσε θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Ήταν προνόμιο να ζήσω εδώ».

Η ιστορία του Χοάν Γκονθάλεθ υπενθυμίζει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η πορεία ενός αθλητή και πόσο εύθραυστη είναι η γραμμή ανάμεσα στα όνειρα και την πραγματικότητα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.