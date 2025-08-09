Ελλάδα - Σερβία: Crash test δίχως τον Γιάννη για την Εθνική

Μετράει τις δυνάμεις της η Εθνική Μπάσκετ. Φιλικό με τη Σερβία στην Κύπρο δίνει απόψε (20:30, ΕΡΤ1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) η Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Το σημερινό παιχνίδι, όπως και εκείνο με το Ισραήλ (10/8, 20:30) που ακολουθεί θα φιλοξενηθούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου θα γίνουν οι αγώνες της γαλανόλευκης στον όμιλό της στο μεγάλο ραντεβού Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στη Μεγαλόνησο, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μπει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα, αλλά και τους τραυματίες Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Αντιθέτως, για τους Σέρβους θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Γιόκιτς.

Οι 16 παίκτες της αποστολής: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Λιοτόπουλος, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης, Κ. Αντετοκούνμπο.

«Η Ελλάδα είναι υποψήφια για μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Θα είναι ένα καλό φιλικό για μας, ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι και σε θέση να παίξουμε όπως θέλουμε, αλλά ούτε και οι Έλληνες. Και οι δύο ομάδες είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας μας. Όποτε όμως παίζουμε με την Ελλάδα βλέπουμε φανταστικά παιχνίδια. Τώρα θα παίξουμε στην Κύπρο, το κάναμε για να βοηθήσουμε στην προετοιμασία και την προώθηση του Ευρωμπάσκετ. Έχουμε καλή σχέση παραδοσιακά με την ελληνική ομοσπονδία. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τα φιλικά μας για να δούμε πόσο έχουμε προοδεύσει μέσα από την προετοιμασία μας. Αυτά τα ματς είναι χρήσιμα για να δεις πράγματα και τι μπορείς να διορθώσεις», ανέφερε πρόσφατα ο Σβέτισλαβ Πέσιτς.

