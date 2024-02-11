Ο Μεντιλίμπαρ νέος προπονητής του Ολυμπιακού

Την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το πρωί της Κυριακής. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η διάρκεια συμβολαίου που υπέγραψε ο 63χρονος προπονητής.

Ο Βάσκος προπονητής, που ήρθε χθες στην Αθήνα μαζί με τους συνεργάτες του και παρακολούθησε από το «Γ. Καραϊσκάκης» στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (4-0), θα κάνει ντεμπούτο την Πέμπτη στον αγώνα με τη Φερεντσβάρος για το Conference League (19:45).

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ετσεμπαρία. Γεννημένος στις 14 Μαρτίου 1961, στην πόλη Zaldibar, ο Βάσκος τεχνικός αναλαμβάνει τον Θρύλο προερχόμενος από τη Σεβίλλη, με την οποία τον περασμένο Μάιο κατέκτησε το Europa League.

Έχει κοουτσάρει σε 468 παιχνίδια σε επίπεδο LaLiga, με θητεία σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Λεβάντε, Έιμπαρ, Αλαβές και Σεβίλλη.

Ο 63χρονος τεχνικός πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στα τμήματα υποδομής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό αγώνα, το 2009.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Μεντιλίμπαρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.