Παναθηναϊκός: Ο «ζημιάρης» Πανσερραϊκός που βάζει δύσκολα στους μεγάλους

Επικίνδυνη εκτός έδρας αποστολή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανσερραϊκό  

Το αποψινό ματς στις Σέρρες είναι από αυτά που ακούγεται συχνά, πως αν μπει το πρώτο γκολ η νίκη είναι… σχεδόν βέβαιη. Ο Πανσερραϊκός, όμως, είναι ακριβώς η ομάδα η οποία εφέτος έχει αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει.

Ο εκπληκτικός εφέτος με τους «μικρομεσαίους» Παναθηναϊκός (13/14 νίκες και μία ήττα βασικά ελέω Μπρινιόλι στο Περιστέρι) έχει ισοφαριστεί δις στην επαρχία (Λαμία 1-2, Αστέρας 1-4). Ας σταθούμε όμως στα επιτεύγματα του Πανσερραϊκού, ο οποίος «έκοψε» δύο βαθμούς και από την ΑΕΚ και από τον Άρη στις καθυστερήσεις.

