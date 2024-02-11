Παναθηναϊκός: Ο «ζημιάρης» Πανσερραϊκός που βάζει δύσκολα στους μεγάλους

Το αποψινό ματς στις Σέρρες είναι από αυτά που ακούγεται συχνά, πως αν μπει το πρώτο γκολ η νίκη είναι… σχεδόν βέβαιη. Ο Πανσερραϊκός, όμως, είναι ακριβώς η ομάδα η οποία εφέτος έχει αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει.

Ο εκπληκτικός εφέτος με τους «μικρομεσαίους» Παναθηναϊκός (13/14 νίκες και μία ήττα βασικά ελέω Μπρινιόλι στο Περιστέρι) έχει ισοφαριστεί δις στην επαρχία (Λαμία 1-2, Αστέρας 1-4). Ας σταθούμε όμως στα επιτεύγματα του Πανσερραϊκού, ο οποίος «έκοψε» δύο βαθμούς και από την ΑΕΚ και από τον Άρη στις καθυστερήσεις.

