Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς!

Μετά από ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις, το Ηράκλειο της Κρήτης θα φιλοξενήσει απόψε το βράδυ τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR (20:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ΕΡΤ 2) στο γεμάτο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα ΕΔΩ.

