Ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Live η εξέλιξη του αγώνα

Μετά από ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ, το Ηράκλειο της Κρήτης θα φιλοξενήσει απόψε τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Σλούκας

Έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς!

Μετά από ένα τετραήμερο γεμάτο μπάσκετ και δυνατές συγκινήσεις, το Ηράκλειο της Κρήτης θα φιλοξενήσει απόψε το βράδυ τον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR (20:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ΕΡΤ 2) στο γεμάτο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα ΕΔΩ.

Πηγή: sport-fm.gr

ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Allwyn Τελικός Κυπέλλου
