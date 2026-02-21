Ο Ολυμπιακός σκόραρε, νίκησε… συντηρητικά 2-0 τον Παναιτωλικό και φουλάρει για Λεβερκούζεν

Βρήκε τις λύσεις κόντρα στον ακίνδυνο Παναιτωλικό, πριν κυνηγήσει το θαύμα πρόκρισης στη Γερμανία ο Ολυμπιακός!

Με τον Μεντιλίμπαρ να κάνει πολλές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν ξανά προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να έρθει ο Πιρόλα για να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο στο 37’, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα!

Σαφώς βελτιωμένοι και πιο δημιουργικοί στο δεύτερο μισό του αγώνα οι Πειραιώτες, κόντρα σε έναν αντίπαλο που περίμενε υπομονετικά στο δικό του μισό, σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες, πριν έρθει το τελικό 2-0 με σκόρερ τον Γιαζίτσι στο 89’.

Έτσι, ο Ολυμπιακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για πρώτη φορά μετά από τρία διαδοχικά παιχνίδια του και επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές της Stoiximan Super League, ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα αποτελέσματα στα ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ (22/2, 18:00) και ΑΕΚ-Λεβαδειακός (22/2, 20:00).

Πλέον, στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 από τη Λεβερκούζεν (24/2, 22:00), για τη φάση των playoffs του Champions League, ενώ για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα δοκιμαστεί στην έδρα του Πανσερραϊκού.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός είδε να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί δύο αγώνων που είχε φτιάξει, μένοντας στη 10η θέση της βαθμολογίας και πριν αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με αρκετές αλλαγές (8) σε σύγκριση με το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης, παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, διατηρώντας τον Τζολάκη τερματοφύλακα, και επιλέγοντας τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο τετράδα άμυνας μπροστά του. Γκαρθία και Σιπιόνι ξεκίνησαν ως δίδυμο στον άξονα, με τον Νασιμέντο μπροστά τους και με τους Τσικίνιο, Αντρέ Λουίς πίσω από τον πιο προωθημένο Ταρέμι. Εκτός αποστολής έμειναν οι Ροντινέι, Κλέιτον και το τιμωρημένος Ποντένσε.

Από την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου, μην έχοντας στη διάθεσή του Σιατσιά, Μαυρία, Μπουχαλάκη. Αγκίρε και Μανρίκε, επέλεξε το 4-3-3, με τον Κουτσερένκο τερματοφύλακα και τους Γκραναθ, Αποστολόπουλο, Σιέλη και Μλάντεν τετράδα μπροστά του. Κόγιτς, Εστεμπάν και Μάτσαν αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, ενώ οι Λομπάτο και Ρόσα κινούνταν στα πλάγια, με πιο προωθημένο τον Μπάντζι.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναιτωλικό να μπαίνει αρκετά γενναία και να κρατά μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπους για να απειλήσει. Ο δραστήριος Αντρέ Λουίς είχε δύο προσπάθειες στο 6’ και στο 10’, από τις οποίες δεν αγχώθηκε ο Κουτσερένκο, ενώ ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων μπλόκαρε εύκολα και ένα μακρινό σουτ του Νασιμέντο, στο 17’.

Στο 22’ οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Κοστίνια μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Γκράναθ, με διαιτητή και VAR να λένε «παίζετε», ενώ ο Ολυμπιακός μετά από αντεπίθεσή του έβγαλε τον Ταρέμι τετ-α-τετ με τον Κουτσερένκο, με τον Ιρανό να πλασάρει άσχημα πάνω στον τερματοφύλακα. Αργότερα, δόθηκε και οφσάιντ, με τη φάση να θεωρείται ως μη γενόμενη.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν σοβαρά προβλήματα στη δημιουργία, αφού παρότι είχαν μεγάλα ποσοστά κατοχής, δεν μπορούσαν να φτιάξουν μεγάλη φάση για γκολ. Στο 30’ ο Τσικίνιο εκτέλεσε φάουλ από πολύ πλεονεκτική θέση, πάνω στο τείχος, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Κουτσερένκο πρόλαβε να διώξει προ του Ταρέμι, μια σέντρα του Λουίς. Στο 35’ ο Βραζιλιάνος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε, αλλά κόπηκε από τον Αποστολόπουλο, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Σιπιόνι βρήκε χώρο και έπιασε σουτ-βολίδα, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων!

Τελικά, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 37’, όταν ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Πιρόλα νίκησε τους πάντες στον αέρα, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με όμορφη κεφαλιά, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα!

Έχοντας το μομέντουμ, οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ στο 43’, με τον Τσικίνιο να κάνει μαγική κάθετη πάσα με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού, αλλά με τον Ταρέμι να μην μπορεί να νικήσει τον Κουτσερένκο από πολύ πλεονεκτική θέση. Μάλιστα, ο Ιρανός βγήκε ξανά στην πλάτη της άμυνας των φιλοξενούμενων στο 45’, με τον Κουτσερένκο να βγαίνει έγκαιρα και να τον προλαβαίνει, ενώ στο ίδιο λεπτό συνέκλινε από τα αριστερά, προσποιήθηκα και σούταρε συρτά άουτ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο φορτσάτος, όπως έκλεισε και το πρώτο! Στο 50’ ο Κοστίνια έκανε όμορφη προσπάθεια και συρτό γύρισμα από τα δεξιά, με τον Ταρέμι να σουτάρει στην κίνηση και με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 52’ ο Αντρέ Λουίς ντρίπλαρε εντυπωσιακά και πάσαρε στον Τσικίνιο, ο οποίος σούταρε πάνω στον Κουτσερένκο από πλάγια θέση!

Στο 53’ ένα μακρινό σουτ του Σιπιόνι έφυγε ψηλά, ενώ στο 57’ και μετά από βολέ του Τζολάκη, ο Αντρέ Λουίς βγήκε στην πλάτη της άμυνας και προσπάθησε να «κρεμάσει» τον εξερχόμενο από την εστία του Κουτσερένκο, χωρίς επιτυχία. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ταρέμι σούταρε συρτά πάνω στον γκολκίπερ του Παναιωλικού, ο οποίος από πλευράς του αδυνατούσε να φανεί απειλητικός για την εστία του Τζολάκη.

Στο 65’ ο Ολυμπιακός πλησίασε ξανά το δεύτερό του γκολ, με τον Νασιμέντο να πασάρει στον Αντρέ Λουίς, ο οποίος συνέκλινε από τα δεξιά και πλάσαρε με φάλτσο, αναγκάζοντας τον Κουτσερένκο σε δύσκολη επέμβαση. Στο 67’ ο Τσικίνιο έκανε συρτό γύρισμα, με τον Αποστολόπουλο να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Λουίς, ενώ ο Βραζιλιάνος ήταν ο πρωταγωνιστής και στο 68’, όταν σούταρε διαγώνια αναγκάζοντας τον Κουτσερένκο να αποκρούσει σε κόρνερ.

Στο 70’ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Πιρόλα πήρε την καρφωτή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ, ενώ στο 81’ άουτ έφυγε και μια κεφαλιά του Καλογερόπουλου. Στο 86’ ο Παναιτωλικός έφτιαξε την πρώτη εντός εστίας τελική του προσπάθεια, με τον Τζολάκη να αποκρούει διαγώνιο σουτ του Σμυρλή, ενώ το 2-0 ήρθε στο 89’, όταν ο Νασιμέντο κράτησε όμορφα την μπάλα, πριν ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε μπει στο ματς ως αλλαγή 6 λεπτά νωρίτερα, πλασάρει σωστά για να διαμορφώσει το τελικό 2-0!

MVP: Ο Τσικίνιο επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του. Εκτέλεσε το κόρνερ από το οποίο ήρθε το γκολ του Πιρόλα, ενώ συμμετείχε διαρκώς στις επιθετικές προσπάθειες των «ερυθρόλευκων».

Η σφυρίχτρα: Ζαμπαλάς ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τις αποφάσεις του προκάλεσε σε αρκετές περιπτώσεις τον έντονο εκνευρισμό των ποδοσφαιριστών. Ο Παναιτωλικός ζήτησε πέναλτι για χέρι του Κοστίνια στο πρώτο ημίχρονο, με διαιτητή και VAR να κρίνουν ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Kουτσερένκο - Γκράναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος – Μλάντεν (71’ Νικολάου), Εστεμπάν, Ματσάν (82’ Γκαρθία) – Λομπάτο (54’ Άλεξιτς), Ρόσα (54’ Σμυρλής), Μπάτζι (82’ Μίχαλακ)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο (83’ Ορτέγκα) - Γκαρθία, Σιπιόνι - Τσικίνιο, Νασιμέντο, Λουίς (83’ Γιαζίτσι) – Ταρέμι (70’ Ελ Κααμπί)

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Κόλλιας

Τέταρος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Πουλικίδης.

