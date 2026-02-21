Άντεξε στην Τρίπολη ο Ατρόμητος 1-2 και βάζει σε μπελάδες τον Asteras AKTOR

Πάρτι έστησε ο Ατρόμητος στην Τρίπολη στο πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων, ωστόσο στην επανάληψη ο Asteras AKTOR πραγματοποίησε τη δική του αντεπίθεση, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (1-2) και το… φάντασμα του υποβιβασμού παραμένει άκρως ζωντανό για τους Αρκάδες, στο πλαίσιο της 22η αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τη νίκη αυτή οι Περιστεριώτες ασκούν περαιτέρω πίεση στον ΟΦΗ για να του πάρει τη θέση στο γκρουπ 5-8 πλησιάζοντας στο -1, ωστόσο οι Κρητικοί έχουν και δύο παιχνίδια λιγότερα. Από την απέναντι πλευρά τα πράγματα έχουν αρχίσει να ζορίζουν επικίνδυνα για τους Αρκάδες, διότι παραμένουν στην προτελευταία θέση στο -4 από την AEL Novibet, η οποία σαφώς έχει δεν έχει αγωνιστεί ακόμη για την τρέχουσα αγωνιστική.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Γιουμπιτάνα, ο οποίος με ένα γκολ και μία ασίστ ήταν αδιαμφισβήτητα ο MVP της αναμέτρησης, ωστόσο η εξωπραγματική γκολάρα του Μπαρτόλο (79’) ήταν αυτή που έκλεψε τα βλέμματα, παρά το γεγονός ότι εν τέλει δεν χάρισε κάτι στην ομάδα του.

