Χέις Ντέιβις : Απίστευτος … πήγε δυόμιση ώρες πριν τον τελικό για προπόνηση

Απόψε κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Περίπου δυόμισι ώρες πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι των «αιωνίων», ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάτησε παρκέ για χαλαρά σουτ, δείχνοντας ξεκάθαρα την ανυπομονησία του να αγωνιστεί και να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο με τα πράσινα.

