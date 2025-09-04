Ο κολυμβητικός αγώνας «Piraeus Open Water 1896», το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Ένα ξεχωριστό αθλητικό event, το «Piraeus Open Water 1896» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά, με έναν ξεχωριστό κολυμβητικό αγώνα 1.200 μέτρων.

Το σήμα για την εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί από την πλαζ Βοτσαλάκια, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στον προβλήτα Κ της Μαρίνας Ζέας, απέναντι από την πλατεία Αλεξάνδρας, όπου και θα διεξαχθούν οι απονομές σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

Δεκάδες κολυμβητές εν ενεργεία, βετεράνοι και παιδιά, θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη θάλασσα του Πειραιά, σε έναν αγώνα που θα αναδείξει το πάθος, την αντοχή και το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα κολύμβησης της κατηγορίας Βετεράνων Masters (18:00-20:00), καθώς και αγώνα κολύμβησης 250μ. μικρών κατηγοριών μεικτών αγοριών - κοριτσιών, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 17:00.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του δήμου Πειραιά «στόχος του Δήμου είναι να τιμήσει την ιστορική κλασική διαδρομή των Πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 και να αναδείξει το Ολυμπιακό αθλητικό ιδεώδες και την τόσο σημαντική ιστορική διαδρομή που πραγματοποιήθηκε πριν 129 χρόνια».

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τόνισε: «Piraeus Open Water 1896, δεν είναι απλώς ένας αγώνας κολύμβησης, είναι μια γιορτή της πόλης, του αθλητισμού και της ιστορίας. Η ξεχωριστή αυτή αθλητική διοργάνωση συνδέει το ένδοξο παρελθόν των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων με το σήμερα, αναδεικνύοντας το Ολυμπιακό Ιδεώδες που ενώνει γενιές αθλητών εδώ και 129 χρόνια.

Συνεργαζόμαστε με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, την οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη της, ώστε να διεξαχθούν οι αγώνες στη θάλασσα του Πειραιά. Η πόλη μας έχει μακρά αθλητική παράδοση και πολλές επιτυχίες στον υγρό στίβο και τα θαλασσινά αθλήματα. Αναμένουμε και με ιδιαίτερη ικανοποίηση την κατασκευή του κολυμβητηρίου στο ΣΕΦ. Ο Πειραιάς και ο ελληνικός υγρός στίβος, αποκτούν ένα υπερσύγχρονο κολυμβητικό συγκρότημα, αντάξιο των επιτυχιών που φέρνουν στη χώρα μας το πόλο και η κολύμβηση».

Ο κ. Μώραλης διευκρίνισε πως η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση έχει λάβει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής μέσω της ΟΧΕ, οπότε δεν επιβαρύνει καθόλου τα ταμεία του δήμου, ενώ μιλώντας γενικά για τις διοργανώσεις σε ανοιχτούς χώρους μέσα στην πόλη, τόνισε πως «εντάσσονται στην προσπάθειά μας να είναι ο Πειραιάς στο επίκεντρο του αθλητισμού και να υποδέχεται μεγάλα αθλητικά events, τα οποία αφενός προβάλλουν τον Πειραιά κι αφετέρου ωθούν τα παιδιά και τους νέους στον αθλητισμό. Γι΄ αυτό και τα επαναλαμβάνουμε με στόχο να γίνουν θεσμός για την πόλη».

Από τη μεριά του, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αθλητισμού, Νίκος Γέμελος, επεσήμανε: «Ο Πειραιάς φέρει μια βαριά και σπουδαία κληρονομιά σε ό,τι αφορά το υγρό στοιχείο και τον ναυταθλητισμό. Δεν είναι τυχαίο πως στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, δύο από τα αγωνίσματα φιλοξενήθηκαν στον Πειραιά. Σήμερα, με σεβασμό σε αυτή την ιστορική διαδρομή, εργαζόμαστε για την επαναφορά της ολυμπιακής διαδρομής των 1.200 μέτρων στον Πειραιά. Στόχος μας είναι να την αναδείξουμε σε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός και να συνεχίσουμε να 'χτίζουμε' πάνω στην πλούσια αθλητική ιστορία της πόλης μας. Η κληρονομιά αυτή διατηρείται ζωντανή μέχρι και σήμερα, μέσα από τα αθλήματα της πισίνας και τους συλλόγους, όπως είναι ο Ολυμπιακός, που έχουν αναδείξει τον Πειραιά σε κορυφαίο κέντρο του ελληνικού και διεθνούς ναυταθλητισμού. Ας δούμε όλη αυτή την προσπάθεια ως μια φυσική συνέχεια των επιτυχιών του παρελθόντος, τιμώντας τη διαδρομή και την ταυτότητα του Πειραιά στον αθλητισμό».

Ο κολυμβητής μεγάλων αποστάσεων του Ολυμπιακού, Δημήτρης Νέγρης, ανέφερε: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση, που εύχομαι να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός για την πόλη μας. Το Open Water έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τόσο σε επίπεδο συμμετοχής, όσο και σε επίπεδο ανταγωνισμού. Πέρα από τη σωματική αντοχή και τη σκληρή προπόνηση που απαιτείται, καθοριστικός παράγοντας είναι και η ψυχολογική προετοιμασία. Η συγκέντρωση παίζει τεράστιο ρόλο, καθώς ο αθλητής καλείται να διαχειριστεί ποικίλους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του νερού, τα κύματα και τα ρεύματα. Όλα αυτά καθιστούν το άθλημα απαιτητικό, αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον».

Σημειώνεται ότι το κοινό, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διαδρομή και τον τερματισμό του αγώνα σε γιγαντοοθόνες που θα έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία Αλεξάνδρας, δημιουργώντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία για όλους. Παράλληλα, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά τη διοργάνωση, μεταφέροντας τον παλμό του αγώνα.

Τη διοργάνωση έχει ο δήμος Πειραιά, μέσω της διεύθυνσης Αθλητισμού, σε συνεργασία με την ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε. και τελεί υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).

