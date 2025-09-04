Τζόρτζιο Αρμάνι: Συλλυπητήρια από τις ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για τον θάνατό του

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη (04/09). Μάλιστα, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έστειλαν το μήνυμά τους για τον μέχρι πρότινος διοικητικό ηγέτη της Αρμάνι Μιλάνο.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», έγραψαν στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή τους οι «πράσινοι».

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους στην Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν από την πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι».

