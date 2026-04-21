«Ο Κεϊρόζ επαναφέρει τον Μπάμπα στην εθνική Γκάνας ενόψει Μουντιάλ»

Σενάριο επιστροφή του Μπάμπα στην εθνική ομάδα της Γκάνας!

Όπως μεταδίδουν Μέσα της αφρικανικής χώρας, ο νέος προπονητής της ομάδας, Κάρλος Κεϊρόζ, ήρθε σε επαφή με τον μπακ του ΠΑΟΚ, θέλοντάς τον στο ρόστερ του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο Μπάμπα δεν έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας του από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχοντας εμφανιστεί τότε σε ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ενώ στη συνέχεια δεν έδωσε το «παρών» στο AFCON του 2023, λόγω τραυματισμού.

Στα 31 του, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει συνολικά 52 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Γκάνας, από το 2014 έως και το 2023, ενώ ήταν μέλος της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Η Γκάνα βρίσκεται στον 12ο όμιλο του φετινού Μουντιάλ, μαζί με Αγγλία, Κροατία και Παναμά.

