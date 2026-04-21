Αποχωρεί ο Αρμπελόα από τη Ρεάλ στο τέλος της σεζόν

Παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αποτελέσει τις επόμενες εβδομάδες ο Άλβαρο Αρμπελόα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε κληθεί να αντικαταστήσει τον Τσάμπι Αλόνσο στους «μερέγχες», αλλά η θητεία του θα διαρκέσει μόλις λίγους μήνες. Με το φινάλε της La Liga, την οποία οι Μαδριλένοι δεν μπορούν επί της ουσίας να κατακτήσουν όντας στο -9 από την Μπαρτσελόνα, ο Αρμπελόα θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα εκτιμά τον 43χρονο και το γεγονός πως είναι εργατικός, ωστόσο έχει διαμηνύσει στο περιβάλλον του πως κανένας προπονητής δεν μπορεί να παραμείνει στον πάγκο της Ρεάλ εφόσον δεν κατακτά ούτε ένα τρόπαιο!

Ο Αρμπελόα ανέλαβε στις 13 Ιανουαρίου, έχοντας ως τώρα ρεκόρ 13-1-7, μετρώντας αποκλεισμό στα προημιτελικά του Champions League από την Μπάγερν, ενώ πλέον χάνει και το πρωτάθλημα.

