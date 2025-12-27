Ο... καπετάνιος Φουρνιέ έβγαλε τον Ολυμπιακό από την «τρικυμία» στην Μπολόνια

Έκανε τα εύκολα-δύσκολα στην Μπολόνια, αλλά έκλεισε με νίκη-θρίλερ το 2025 ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο για τρεις περιόδους στην έδρα της Βίρτους, φτιάχνοντας μέχρι και διαφορά 20 πόντων, πριν μπουν στην τέταρτη περίοδο όντας στο +18, όμως στη συνέχεια έπαθαν (ένα από τα συνηθισμένα τους τον τελευταίο καιρό) μπλακ-άουτ, πριν πανηγυρίσουν την οριακότατη νίκη με 97-94, για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Έτσι, ο Ολυμπιακός, παρά τα 18 λάθη που έκανε, τελικά πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του μετά από εκείνη στην έδρα του κόντρα στη Βιλερμπάν, για να βελτιώσει το ρεκόρ του σε 10-7 και να κλείσει το 2025 όντας στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ χρωστάει και το εντός έδρας παιχνίδι του με τη Φενέρμπαχτσε. Πλέον, οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο πολύ μεγάλο ντέρμπι τους με τον Παναθηναϊκό (2/1), για τη 19η αγωνιστική.

Κομβικός για την ομάδα του Μπαρτζώκα ο Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 21 πόντους και κάνοντας προσωπικό ρεκόρ στα εύστοχα τρίποντα, με 7/10! Πάρα πολύ σημαντικός και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς με 23 πόντους. Σημαντικές βοήθειες πρόσφεραν Βεζένκοφ (16π, 5 ριμπ), Μιλουτίνοφ (13π, 9 ριμπ) και Πίτερς (13π, 6 ριμπ), ενώ ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα, είχε 2 ασίστ και 3 ριμπάουντ, σε 14:11 συμμετοχής.

Από την άλλη, για τη Βίρτους, η οποία γνώρισε μόλις τη δεύτερη εντός έδρας ήττα της στη φετινή Ευρωλίγκα, έπεσε στο 8-10, έχοντας για κορυφαίους της τους Βιλντόσα (17π, 4 ασίστ), Μόργκαν (15π, 5 ασίστ) και Έντουαρντς (14π).

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου, μαζί με τους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς παρέταξε αρχική πεντάδα με Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιάνγκ, Άλστον και Ντιουφ, έχοντας για μοναδικό απόντα τον Γιάλοου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με Παπανικολάου και Βεζένκοφ να ευστοχούν σε τρίποντα για το 2-6, ενώ ο Άλστον απάντησε για το 5-6. Ο Έντουαρντς στραβοπάτησε και έδειξε να πονάει στον αστράγαλό του μετά από φάουλ για τρεις βολές που πήρε από τον Γουόκαπ, χωρίς όμως να έχει σοβαρό πρόβλημα και κάνοντας στο 7-8, πριν ο Βεζένκοφ βάλει τον Ολυμπιακό στο +5 (7-12) με συνεχόμενα καλάθια του. Ο Έντουαρντς με τρίποντο και ο Ντιουφ με σουτ μέσης απόστασης ισοφάρισαν σε 12-12, ενώ ο Παγιόλα έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 14-15!

Ο Έντουαρντς έφτασε από νωρίς τους 9 προσωπικούς πόντους και ο Βιλντόσα σκόραρε σε αιφνιδιασμό μετά από λάθος του Ντόρσεϊ, για το 18-15, ενώ ο Ολυμπιακός έφτασε τα 5 λάθη, με τον Αργνετινό γκαρντ να εκμεταλλεύεται ξανά την περίσταση, για να διαμορφώσει το 20-17. Ο Φουρνιέ ισοφάρισε με τρίποντό του, ο Βιλντόσα απάντησε για το 23-21 και ο Χολ σκόραρε με τρομερό alley-oop κάρφωμα από ασίστ του Μόρις, πριν ο Σμαΐλαγκιτς διαμορφώσει το 25-23, με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Φουρνιέ με το δεύτερο αποψινό του τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (27-28), ενώ ο Ντόρσεϊ ευστόχησε μπροστά στην άμυνα του Παγιόλα, για το 29-34! Ο Μόργκαν με καλάθι-φάουλ μείωσε σε 32-34, ο Φουρνιέ ευστόχησε ξανά για τρεις κάνοντας το 32-39, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (32-42), με βολές των Ντόρσεϊ και Πίτερς. Ο Έντουαρντς με τρελό buzzer-beater τρίποντό του μπροστά στον Χολ, μείωσε σε 39-44, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 41-50!



Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Φουρνιέ να συνεχίζει από εκεί που το άφησε πριν πάει στα αποδυτήρια, ευστοχώντας στο τέταρτο τρίποντό του για να βάλει τον Ολυμπιακό πρώτη φορά στο +12 (41-53), πριν ο Παπανικολάου κάνει το 43-55 με ανάποδο λέι απ! Ο Βεζένκοφ σκόραρε μετά από την 4η ασίστ του Μιλουτίνοφ για το 45-57 και ο Σμάιλαγκιτς με τρίποντο μείωσε για τη Βίρτους, η οποία πλησίασε στο -6 (51 -57), μετά από τρίποντο του Άλστον. Ο Βεζένκοφ έδωσε τη λύση στον Ολυμπιακό, κάνοντας το 51 – 60 με καλάθι- φάουλ, ενώ ο Φουρνιέ ευστόχησε σε νέο τρίποντο (5/6) για το 53-63, πριν ο Μιλουτίνοφ με 6 σερί πόντους του βάλει τους Πειραιώτες στο +16 (53-69). Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυριαρχεί, με Ντόρσεϊ και Φουρνιέ να ευστοχούν σε τρίποντα για το 57-76, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να προηγούνται με 77-60!

Ο Γουόκαπ αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου και ο Μόργκαν μείωσε σε 62-77, ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε το 62-80, όμως Χάκετ και Μόργκαν με συνεχόμενα τρίποντά τους έκλεισαν τη διαφορά στους 10 (70-80).

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.