Ιωαννίδης για Παυλίδη: «Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει και χαίρομαι για αυτόν»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας σκοράρει έξι γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ στις πρώτες του 18 συμμετοχές.

Παράλληλα, απολαμβάνει τη συνύπαρξη με τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργο Βαγιαννίδη, και παρακολουθεί στενά τον Βαγγέλη Παυλίδη στη Μπενφίκα, ο οποίος μετρά 43 γκολ το 2025.

Σε συνέντευξή του στο CNN Πορτογαλίας, ο Ιωαννίδης τόνισε ότι η σχέση του με τον Παυλίδη είναι φιλική εκτός γηπέδου, ενώ εντός αποτελεί δυναμικό ανταγωνισμό. «Τρεις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο, αλλά η Σπόρτινγκ δείχνει πιο ολοκληρωμένη», ανέφερε.

Σχετικά με τη συνεργασία του με τον έτερο επιθετικό της Σπόρτινγκ, Λουίς Σουάρες, τόνισε ότι έχουν διαφορετικό στυλ κάτι που τους βοηθά να λειτουργούν συμπληρωματικά, ενώ η έντονη ανταγωνιστικότητα μέσα στην ομάδα τον ωθεί να βελτιώνεται συνεχώς.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat... Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό.

Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».

