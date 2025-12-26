Έχοντας γεννηθεί στο Περθ της Αυστραλίας από Άγγλο πατέρα και μητέρα με αγγλικές και ινδικές ρίζες, ο Ράιαν Γουίλιαμς αγωνίστηκε για έντεκα χρόνια στα αγγλικά γήπεδα σε ομάδες όπως η Φούλαμ, η Πόρτσμουθ και η Μπάρνσλεϊ, πριν παίξει για μία σεζόν στη χώρα όπου μεγάλωσε το 2022.

Έναν χρόνο αργότερα, βρέθηκε στην Ινδία, προκειμένου να γίνει μέλος της Μπενγκαλούρου, στην οποία παίζει ακόμα. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ο 32χρονος μεσοεπιθετικός θα δύναται να φορέσει και τη φανέλα με το εθνόσημο της κολοσσιαίας ασιατικής χώρας.

Βλέπετε, έχοντας ο ίδιος ινδικές ρίζες μέσω της μητέρας του, ο Γουίλιαμς αποφάσισε πως θέλει να παίξει με την εθνική ομάδα, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι θα πρέπει να παραδώσει το αυστραλέζικο διαβατήριό του.

Βλέπετε, η Ινδία δεν επιτρέπει τη διπλή υπηκοότητα, έτσι όποιος θέλει να αγωνιστεί με τα χρώματά της, πρέπει ουσιαστικά να... απαρνηθεί την πατρίδα του - κάτι που είχε κάνει το 2013 ο Ινδοϊάπωνας Αράτα Ιζούμι, που έπαιξε εντέλει εννέα φορές με την εθνική.

Μία πρακτική που σίγουρα ξενίζει στις μέρες μας, με πολλές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, ειδικά σε ασιατικά κράτη, να δίνουν απλόχερα διαβατήρια προκειμένου να ενισχύσουν τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία δύσκολη εποχή για το ινδικό ποδόσφαιρο. Παρότι αποτελεί τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως, η Ινδία δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ την ίδια ώρα, η σεζόν 2025/26 της Ινδικής Super League δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεκινήσει λόγω σοβαρών οργανωτικών προβλημάτων.

Τουλάχιστον, η έλευση του Γουίλιαμς στην εθνική ομάδα αποτελεί μία αχτίδα φωτός για τους «μπλε τίγρεις», που απέτυχαν να προκριθούν και στο Ασιατικό Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία.

«Ινδία, είμαι ένας από εσάς» το μήνυμα του έμπειρου ποδοσφαιριστή μετά την επίσημη... μετρατοπή του από Αυστραλό υπήκοο σε Ινδό, με τον παππού του να έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρας, καθώς ο Λίνκολν Γκρόστειτ είχε αποτελέσει μέλος της Βομβάης τη δεκαετία του '50.

Οι δε γονείς του, είχαν και αυτοί ποδοσφαιρικό background, με την μεν να αγωνίζεται σε Αγγλία και Αυστραλία και τον δε να παίζει σε ημι-επαγγελματικό επίπεδο πριν δουλέψει σαν προπονητής σε Μαλαισία και Μιανμάρ.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη που και τα δύο αδέρφια του Γουίλιαμς, ο Ράις και ο Άριν, ασχολήθηκαν επίσης με το άθλημα, με τον πρώτο να αποτελεί μέλος της Μίντλεσμπρο για εννέα χρόνια στο παρελθόν και τον δεύτερο να αγωνίζεται τα έντεκα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία.

Σύντομα λοιπόν, ο Γουίλιαμς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την ινδική σημαία στο στήθος του, έχοντας κάνει κάτι αντίστοιχο με την Αυστραλία το 2019, με τη μοναδική του διεθνή συμμετοχή με τα καγκουρό να έρχεται σε φιλικό με τη Νότια Κορέα. Τώρα, έστω και σε πιο προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία, θέλει να δώσει ώθηση σε μια ομάδα που παλεύει δεκαετίες να βρεθεί στον δρόμο των επιτυχιών.

