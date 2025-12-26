Λογαριασμός
Χαμός στην Παρτίζαν: Σοβαρό επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και οπαδούς - Δείτε βίντεο

Σε έντονο διαπληκτισμό με οπαδούς της Παρτίζαν προέβη ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τη νέα βαριά ήττα που υπέστη ο σύλλογος, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν πριν γίνουν τα πράγματα χειρότερα

Ταϊρίκ Τζόουνς

Με... καζάνι που βράζει μοιάζει τις τελευταίες εβδομάδες η Παρτίζαν, η οποία παρά την έλευση του Ζοάν Πενιαρόγια στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα στην Ευρωλίγκα.

Μία εβδομάδα μετά το ιστορικό κάζο που υπέστη στο Κάουνας με το -41 από τη Ζάλγκιρις (109-68), οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου υπέστησαν νέα βαριά ήττα, αυτή τη φορά στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (87-112).

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς άνοιξε έντονο διάλογο με τους οπαδούς της Παρτίζαν, οι οποίοι και αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες, αλλά και γενικότερα το σταφ του συλλόγου.

Μάλιστα, λίγο έλειψε να ξεφύγουν τα πράγματα, όταν ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ... καλούσε οπαδούς να τον πλησιάσουν και να τα πουν τετ-α-τετ, προτού επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και τον ηρεμήσουν.

Πηγή: sport-fm.gr

