Πανσεραϊκός: Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA

Η FIFA επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσερραϊκό, μετά από προσφυγή ξένου πρώην ποδοσφαιριστή του, ο οποίος αποχώρησε τον χειμώνα  

Πανσεραϊκός

Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών επιβλήθηκε από τη FIFA στον Πανσερραϊκό.

Το ban επιβλήθηκε από την Παγκόσμια ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και είναι διάρκειας τριών μεταγραφικών περιόδων, όντας αποτέλεσμα προσφυγής που έκανε πρώην ποδοσφαιριστής των Σερραίων, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο χειμώνα.

Πλέον, η ΠΑΕ Πανσερραϊκός έχει μπροστά της χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει το θέμα και να σβήσει το ban, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί χωρίς περιορισμούς στη μεταγραφική περίοδο του ερχόμενου καλοκαιριού.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην τελευταία θέση της Stoiximan Super League, με μία αγωνιστική να απομένει πριν από την έναρξη των playouts, διατηρώντας ακόμα κάποιες λιγοστές ελπίδες παραμονής.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ποδόσφαιρο FIFA
