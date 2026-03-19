Η ΑΕΚ έχοντας το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία αντιμετωπίζει την Τσέλιε στην Allwyn Arena και θέλει να εξασφαλίσει και τυπικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ενδεκάδα της Ένωσης που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στην εστία και στόπερ τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Πινέδα και Μάριν, με τον Γκατσίνοβιτς στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Κουτέσα στην αριστερή. Ο Γιόβιτς παραμένει στην κορυφή της επίθεσης, με τον Κοϊτά να αντικαθιστά τον Βάργκα που έμεινε στον πάγκο.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.



