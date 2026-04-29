Η συνεργασία του παγκόσμιας φήμης ποδοσφαιριστή, Έρλινγκ Χάαλαντ, με μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία μπύρας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Νορβηγία, όπου η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται.

Η απόφαση της Budweiser, χορηγού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να συνεργαστεί με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι και της εθνικής Νορβηγίας, καθώς και με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, για την προώθηση της καμπάνιας "Let It Pour", προκάλεσε επικρίσεις από οργανώσεις, οι οποίες χαρακτήρισαν τη συμφωνία «τραγική».

Ο Χάαλαντ δήλωσε σε δελτίο Τύπου: «Στο πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, οπότε η καμπάνια “Let It Pour” της Budweiser με εκφράζει πλήρως, γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς το πώς νιώθω για το τουρνουά».

Η καμπάνια θα κυκλοφορήσει σε 40 χώρες, αλλά όχι στη Νορβηγία.

Η Ίνγκερ Λίσε Χάνσεν από την Actis, έναν οργανισμό-ομπρέλα που ασχολείται με την πολιτική για τα ναρκωτικά και την πρόληψη, δήλωσε: «Το βρίσκω πολύ ιδιαίτερο. Ένας άνθρωπος που φαίνεται να ενδιαφέρεται για την υγεία – και θεωρώ ότι ο Χάαλαντ ενδιαφέρεται– επιλέγει να γίνει διαφημιστικό πρόσωπο για μια μάρκα αλκοόλ. Είναι περίεργο που συμβαίνει σε μια περίοδο που εκπροσωπεί τη Νορβηγία, όπου η διαφήμιση αλκοόλ είναι παράνομη. Δεν πρόκειται για το αν επιτρέπεται στον κόσμο να πίνει μπύρα βλέποντας ποδόσφαιρο, αλλά για το ότι ένας αθλητικός μας ήρωας διαφημίζει ένα προϊόν που συνδέεται με κινδύνους και τραυματισμούς».

Η Χάνε Σεσίλιε Βίντνες από την IOGT, μια εθελοντική οργάνωση πρόληψης, εξέφρασε επίσης την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής-πρότυπο για τη νεολαία προωθεί το αλκοόλ.

«Θα ήθελα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας να το σταματήσει. Είναι τραγικό που ο Χάαλαντ δεν βλέπει πόσο αρνητικό είναι αυτό για τα παιδιά και τους νέους. Είναι ήρωας για πολλούς νέους σε πολλές χώρες. Είναι δύσκολο και πολύ λυπηρό», δήλωσε, καλώντας την ομοσπονδία να «πατήσει πόδι», καθώς το ζήτημα είναι «πολύ προβληματικό».

Ο Ρούναρ Παρ Άντρεσεν από τη νορβηγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Χάαλαντ να συνεργάζεται με τη Budweiser, εφόσον η καμπάνια δεν προβάλλεται στη Νορβηγία.

«Ο Χάαλαντ έχει συνάψει μια προσωπική συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA και φυσικά έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε ενήμεροι για τη συνεργασία. Η ομοσπονδία έχει κατευθυντήριες γραμμές για τους παίκτες κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με την εθνική ομάδα, αλλά ένας παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε παγκόσμιες διαφημιστικές καμπάνιες χορηγών του Μουντιάλ».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεδομένου ότι η διαφήμιση αλκοόλ είναι παράνομη στη Νορβηγία, δεν μπορούμε φυσικά να συνάπτουμε συμφωνίες με εταιρείες μπύρας στην εγχώρια αγορά. Η Budweiser είναι ένας παγκόσμιος και διαχρονικός χορηγός της FIFA και έχει κάθε δικαίωμα να προωθεί τα προϊόντα της σε χώρες όπου αυτό είναι νόμιμο».

Πηγή: skai.gr

