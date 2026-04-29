Χαμόγελα στην Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει με την Οσασούνα ο Ραφίνια

Ο Ραφίνια ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Μπαρτσελόνα με την Οσασούνα (02/05, 22:00)

Η Μπαρτσελόνα είναι αγκαλιά με την κατάκτηση του τίτλου αφού βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι «μπλαουγκράνα» κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες είδαν τον Ραφίνια να τραυματίζεται σε φιλικό παιχνίδι της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός στα κρίσιμα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Οσασούνα (02/05, 22:00), όπως και οι Μπερνάλ και Κρίστενεσεν που επίσης ήταν εκτός.

Ο Ραφίνια πραγματοποιεί μία ακόμη φοβερή σεζόν έχοντας 19 γκολ και οχτώ ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

