Χαμόγελα στην Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει με την Οσασούνα ο Ραφίνια

Η Μπαρτσελόνα είναι αγκαλιά με την κατάκτηση του τίτλου αφού βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι «μπλαουγκράνα» κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες είδαν τον Ραφίνια να τραυματίζεται σε φιλικό παιχνίδι της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός στα κρίσιμα νοκ άουτ ματς του Champions League.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Οσασούνα (02/05, 22:00), όπως και οι Μπερνάλ και Κρίστενεσεν που επίσης ήταν εκτός.

Ο Ραφίνια πραγματοποιεί μία ακόμη φοβερή σεζόν έχοντας 19 γκολ και οχτώ ασίστ σε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.